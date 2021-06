El Banco Central ya logró transformar en reservas el 40% de los dólares que pudo comprar en el año

Desde diciembre, las reservas internacionales (RR.II.) mostraron una tendencia sostenida al alza, presentando una dinámica positiva en gran parte de los días hábiles. La gran disminución de reservas sucedió entre agosto y noviembre, con un saldo negativo de US$ 3.468 millones. En cambio, para el periodo diciembre-abril 2021, repuntaron US$ 1.157 millones. Sin embargo, queda mucho por recuperar desde la caída abrupta que se dio desde julio del 2020.



La estabilización de las reservas fue resultado del ordenamiento en las variables macroeconómicas que permitieron moderar las expectativas devaluatorias, como así también la relativa estabilización en las brechas entre el tipo de cambio oficial y paralelo (blue). De igual modo, el ministerio de desarrollo proyecta un crecimiento de las ventas en el exterior por US$ 70.000 millones, lo que seguramente marcará la evolución de las reservas.