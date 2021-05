«Es urgente que el sistema judicial se integre a los otros poderes del Estado»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó del primer encuentro del ciclo de charlas virtuales “Entre lo urgente y lo necesario. Aportes feministas para la transformación”, organizado por el programa de Género y Políticas Públicas del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE) y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de José. C. Paz (UNPAZ).



El ciclo cuenta con el acompañamiento institucional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y el objetivo de esta primera etapa fue poner en el centro del debate al poder judicial, reflexionar sobre la estructura patriarcal de la justicia y las reformas que son necesarias de cara a la construcción de un país con más justicia social.



“Nos toca debatir, problematizar y discutir sobre la necesidad de una reforma feminista en el ámbito judicial. Me parece importante destacar que partimos de la necesidad de una reforma porque existe, desde hace muchos años, una problemática planteada en torno al manejo y a la administración de la justicia. Hablamos de reforma porque la sociedad en su conjunto demanda un real acceso a la justicia y principalmente un poder judicial acorde a las necesidades populares”, manifestó Mayra.



En la misma línea, continuó: “En este contexto los movimientos feministas, las mujeres y disidencias nunca miramos para otro lado cuando existen problemas, demandas colectivas y por eso nos organizamos. Como se planteó también en muchísimas circunstancias y lo hemos demostrado, somos la fuerza transformadora que permite generar cambios concretos. Sucedió con el Sufragio Femenino, pasó recientemente con el Aborto Legal, sucedió con incontables conquistas en torno a derechos sociales y laborales, y tiene que suceder ahora con la reforma judicial”.

A su vez, la Jefa comunal local destacó: “Todo el Estado, en su sentido más amplio, debe trabajar en conjunto por y para el pueblo. Y el Poder Judicial no puede ser la excepción de no estar trabajando en este mismo sentido. Es urgente que el sistema judicial se integre a los otros poderes del Estado. Porque es impostergable la tarea de prevenir y erradicar las violencias por motivos de género. Nuestro país no va a tener el horizonte y el futuro que necesitamos construir, si el Poder Judicial sigue siendo el brazo ejecutor del neoliberalismo y de los proyectos de derecha, no solamente en nuestro país, sino también en la región y en el mundo”.

Además, agregó: “Entender que una reforma feminista es una idea de servicio de justicia que no incluya sólo a las mujeres. Una reforma con conciencia y perspectiva de género incorpora las miradas de las diversidades, de las infancias, de las personas con discapacidad que se encuentran con muchísimas barreras al momento de acceder a un proceso judicial. Una óptica feminista incluye una mirada democrática, popular e intersectorial del Estado y de la justicia”.

El encuentro fue transmitido vía Youtube por la UNPAZ y contó con la colaboración de la mesa titulada “Reformas urgentes y necesarias. Poder judicial y feminismo”, donde además de la Jefa comunal también expusieron como invitadas la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la ex procuradora General de la Nación y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Alejandra Gils Carbó; y la investigadora del CONICET, Marisa Herrera.



El evento fue coordinado por la directora del IESCODE y de la Maestría en Políticas Públicas y Feminismos de la UNPAZ, Nora Goren; y la directora de la Escuela de Posgrado, Carolina Calvelo. También estuvo presente la vicerrectora de la UNPAZ, Silvia Storino.