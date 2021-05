Visita a emprendedor de Bernal Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó esta tarde al emprendedor quilmeño Rodrigo Mattivi en su taller de herrería de Bernal Oeste, quien adquirió nuevos elementos de trabajo para su proyecto a través del programa nacional “Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales”, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y articulado conjuntamente con la Comuna.

“Estuve con Rodrigo, un estudiante recibido en la Técnica 2, el Chaparral de Bernal, y uno de los emprendedores que fue beneficiado por el programa nacional ‘Banco de Máquinas y Herramientas’ del Ministerio de Desarrollo Social. A partir de esta política, recibió herramientas para consolidar su proyecto productivo, Herrería Mattivi, y desde el Estado logramos fortalecer este emprendimiento, defendiendo el trabajo y la producción local. En Quilmes casi 300 emprendimientos fueron beneficiados por esta política de integración que pone en valor el trabajo de nuestros vecinos y vecinas”, expresó Mayra, quien estuvo acompañada por el coordinador general de Desarrollo Social, Joaquín Desmery.

En base a esta iniciativa, Mattivi obtuvo una nueva soldadora y una agujereadora para mejorar el trabajo que realiza día a día: “Un amigo me dijo que me anote en el Banco de Herramientas de la Municipalidad que están dando cosas. Me anoté, me llamaron, se dio y acá está la máquina. Es una gran felicidad porque es una cosa que te ayuda mucho en la cotidianeidad del trabajo, uno necesita soldar una chapa fina y con esta máquina la podés soldar; necesitas agujerear un perfil para hacer un alojamiento para una cerradura y ahí tenés la máquina que te da una ayuda”, relató.

A su vez, agregó que “se fue dando y acá estamos, agradecidos por la ayuda que nos están dando. Esto es esencial y fundamental, sin palabras. Nunca me lo hubiera esperado. Le digo a la gente que lo aproveche porque es una ayuda. Cuando uno empieza tan de abajo, que te ayuden de esta manera no tiene precio y es para seguir avanzando”.

El Banco de Herramientas, una iniciativa de la cartera nacional de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, busca fortalecer a los pequeños emprendimientos productivos o de servicios, donde se contempla la entrega de herramientas, maquinaria y/o equipamiento (en comodato). El objetivo consiste en poder consolidar propuestas productivas o de servicios existentes que permitan fortalecer proyectos locales considerados estratégicos por la gestión municipal.

Para realizar consultas, los interesados e interesadas pueden contactarse vía mail a bancodeherramientas@quilmes.gov.ar