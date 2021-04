Misma noticia, distinta vara

Vaticinó hace tiempo un viejo conocido que “el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante” (Noam Chomsky). Dicha afirmación replica el actuar del periodismo de “guerra” que en alguna oportunidad el ex periodista y conductor televisivo, Julio Blanck, del Grupo Clarín, confesó explícitamente. El porcentaje mayoritario del reparto del público de los medios de comunicación (diarios, televisión, radios) obran en poder de La Nación, Clarín, América y Telefe en la Argentina. Son quienes llevan adelante esta práctica hace ya tiempo prolongado.

La ventilación de sucesos violentos no es una prohibición para la comunicación, sino más bien una publicidad de hechos de ocurrencia real, que tras su consumación y/o tentativa de un eventual delito amerita difundir. No obstante, la manipulación mediática desnuda su malicia cuando el tratamiento de noticias similares e incluso idénticas poseen títulos, imágenes y/o rótulos más leves o fuertes según el criterio subjetivo del emisor del mensaje.

El periodismo en su acepción más arraigada es el tratamiento de la información diaria para la comunidad. Los medios de comunicación constituyen una representación de la realidad, compleja, diversa y cambiante, a la que aluden desde sus pulpitos de difusión modernos. La realidad periodística no existe como tal (perspectiva construccionista), sino que se la construye socialmente, determinando qué hechos son noticia y su manera de presentarlos e interpretarlos. La noticia se construye a partir del acontecimiento. Lo saliente es la función seleccionadora del medio de comunicación, son los criterios de abordaje sobre determinados temas periodísticos. Sabemos que el rating es un objetivo económico de la empresa y un interés corporativo de un grupo económico, en caso que así funcione. En ese sentido, qué noticias difundir y con qué tenor y tratamiento informativo presentarlas es parte del negocio.

Así, siguiendo la inteligencia del último párrafo, el periodismo bélico, a merced del establishment y de los grupos concentrados (círculo rojo cercano al entramado macrista, UIA, Sociedad rural, directores de diarios como Héctor Magnetto), no se ruboriza en esgrimir argumentos discriminatorios hacia los sectores de la población más vulnerables. Esta operación, por más siniestra que parezca, es una de las prácticas que a diario se observan.

Escuchamos trascender por los medios masivos el relato de hechos delictivos, la indignación de los periodistas y el llamado a la acción punitiva del Estado, todo editado convenientemente con imágenes de una repetición y espectacularidad que apunta al lado más emocional del público, a la fibra personal, por su cercanía.

Otro elemento de notoriedad es la evidente distinción que hace el periodismo (afines a las ideas liberales) en el abordaje de las noticias policiales, según un criterio discriminativo entre los hechos delictivos ocurridos en diversos distritos del AMBA.

Se pretende llamar “colmo de la inacción municipal” a las noticias violentas (abordadas en un tono de periodismo sensacionalista y morboso) ocurridas en distritos del conurbano (como Quilmes), gobernados por el espacio del Frente de Todos, y a su vez se les da otro tratamiento más cercano al «hecho inexplicable de la violencia y la marginalidad», a distritos gobernados por Cambiemos.

Producto de esta disparidad de criterios, titula el diario Clarín con fecha el 3/8/2020 que: “…los vecinos de Quilmes están hartos de la inseguridad. Afirman estar encerrados en sus casas, y piden presencia policial”. Es decir, se reclama acción estatal en la prevención del delito. A esta legitimación ciudadana se le da una utilización política (connotación negativa de la acción gubernativa de índole policial) , se exacerba y se lo dimensiona para generar en el ánimo del espectador una creciente oposición al espacio gobernante.

Si hacemos un flashback (escena retrospectiva) podremos recordar inmediatamente la fotografía emitida por la señal de noticias TN de una protesta en el país vecino de Chile , supuestamente llevada adelante por vecinos del barrio Villa Azul, en el marco de la protección brindada por el Municipio de Quilmes a los y las vecinas de dicho barrio afectados por la pandemia . La notoriedad de la mentira alcanzó niveles de ridiculización al canal, que no tuvo otra opción más que pedir disculpas aduciendo un error en las fotografías mostradas.

Luego, observamos otra forma de presentar la información delictiva. Aquí, a diferencia de la imagen anterior, TN alude al público damnificado, que según la opinión de «uno de los vecinos “, apunta a la acción preventiva que el estado no desarrolla, (otra afirmación orientada hacia la demostración de la inacción estatal). Pero se guarda el origen de la fuente, al aludir a «uno de los vecinos”: Es conocido por diversos estudios de la neurociencia que el uso de la emocionalidad, es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del elemento emocional (a través de las imágenes violentas repetidas de manera interminable) permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos.

Finalmente, es el diario La Nación que cita un infortunio ocurrido en la ciudad de La Plata como un homicidio aislado, sin atribuir responsabilidad alguna al intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio). Al respecto la crónica relata el deceso de un hombre de 34 años, producto de un intento de robo por parte de un “motochorro”. Así, únicamente se pone el énfasis en hechos y no en políticas. No hay vecinos indignados, no se reprocha una pobre iluminación o la carencia de personal policial cercano ni malestar generalizado por otros episodios.

En definitiva, resulta de utilidad la noticia y el conocimiento de los aspectos sociales, policiales y cotidianos en los distintos espacios en los que la sociedad convive. Más entendemos que la construcción, la réplica y la reproducción de escaladas violentas, tiñendo acontecimientos de otra índole con intereses políticos y económicos causan un perjuicio a la democracia. Por ende, una de las deudas de nuestra actual forma de gobierno es el abordaje de lo acontecido, la prudencia y las reglas éticas y comunicacionales en las que el periodismo debería hondar con mayor y mejor análisis. Algo de lo que lamentablemente se adolece en niveles cada vez más crecientes y preocupantes.

Por Rodrigo Morales y Ariel Matías Grillo