Mayra Mendoza le responde a P. Bullrich

Mientras la sociedad espera fuertes y concretas restricciones en la circulación para frenar los efectos de la segunda ola de la pandemia del COVID-19 (ayer se produjeron casi 21 contagios y no representan los de Semana Santa), otros y otras viven en una realidad paralela, como se dice ahora, virtual.

Ayer se conoció el comunicado de la Mesa de Juntos por el Cambio sobre las medidas que evalúa el Gobierno Nacional y consideraron «que volver a dejar a los ciudadanos sin educación, sin trabajo y sin libertad no soluciona el fracaso del plan vacunatorio. Ya probamos la cuarentena eterna. Es inoportuno discutir sobre temas electorales. Pensemos en la gente», cierra el escrito.

A propósito, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al parecer la voz cantante de la oposición (más dura), fue más allá: «Vamos a resistir». Esa fue la respuesta de la ex alianza a las inevitables nuevas medidas (de restricción horaria de 22 a 5), que se conocerán a la brevedad y por DNU.

La que recogió el guante fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y le contestó rápidamente a la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, quien dicho sea de paso, no tiene responsabilidad ejecutiva y tampoco es especialista en salud. «El macrismo busca el desquicio de la sociedad, quieren muertos y el sistema de salud colapsado, por eso activan romper los protocolos, dicen que la vacuna tiene veneno y ahora en medio de la 2da. ola alientan a no cumplir las medidas de prevención».

Y prosiguió: «Más nefastos no se consigue», así cerró su respuesta la Jefa comunal quilmeña.