Mayra participó del acto por el aniversario del Día del Veterano y Caídos en Malvinas

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó esta mañana el acto en homenaje por el 39º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevó a cabo primero en el monumento a los Soldados Quilmeños Caídos en Malvinas, en Bernal, y luego, en el Centro de Veteranos de Guerra, de Quilmes Oeste. La Jefa comunal dio inicio al acto con el izamiento del pabellón nacional y luego brindó unas palabras en referencia a esta importante fecha para la historia del país.

“Esta mañana participamos del acto en homenaje por el 39º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. En este marco, descubrimos un cartel en el Monumento a las Malvinas que señala la distancia que existe entre nuestra ciudad y las islas. En esta fecha tan especial para nuestro país, tenemos que mantener firme el reclamo por nuestra soberanía y reconocer a nuestros veteranos y veteranas de guerra que dieron su vida en defensa de nuestro territorio. ¡Las Malvinas son y serán argentinas!”, sostuvo Mayra, quien estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, y el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, entre otros funcionarios.

“Un 2 de Abril junto a los Veteranos es una obligación para todos nosotros para conmemorar esa lucha y ese momento de la historia donde tantos jóvenes de nuestro país han puesto el cuerpo y han dejado su vida. Con muchísimo orgullo sigamos pidiendo la soberanía de nuestras islas porque las Malvinas son argentinas”, aseguró la Intendenta, y anunció que “este Centro de Vetaranos será un centro de vacunación contra el coronavirus”.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Quilmes, José Valdez, manifestó: “El mensaje que le queremos dejar a la sociedad en este 39º aniversario es que cada día, cada año que pase y no solamente el 2 de abril, hay que seguir reclamando por nuestro territorio. Nosotros no hablamos de reivindicar la guerra, no hablamos de defender la dictadura que nos llevó al campo de combate. Nosotros reivindicamos a nuestros compañeros que murieron enfrentando a un enemigo histórico de esta Nación, y ellos murieron por nuestras Islas, por nuestro territorio”.

En la misma línea, agregó: “Tenemos que seguir reclamando por nuestra soberanía. Festejamos las políticas establecidas por el gobierno de (Alberto) Fernández, acompañamos todas las medidas que toma la Cancillería respecto al comercio con Inglaterra y también festejamos muy gratamente el discurso de Cristina (Fernández de Kirchner) de hace unos días”.

Y concluyó: “Esta es la manera en que queremos que los gobernantes hablen de nosotros y del territorio de Malvinas. Que no claudiquemos nunca en el reclamo. Ningún ser humano debería atravesar un episodio de guerra, nosotros no promovemos la guerra, pero si hacemos hincapié en que el mejor homenaje que les podemos hacer a nuestros compañeros muertos en Malvinas en defensa de nuestra soberanía, es la recuperación definitiva de nuestro territorio”.

A partir del 2 de abril de 1982, fueron 293 los soldados quilmeños que fueron afectados a la guerra de la Malvinas. En suelo malvinense, 10 de ellos cayeron en combate. Al día de hoy, entre los que han fallecido y otros que se mudaron del distrito, quedan aproximadamente 250 excombatientes Veteranos de Guerra, de los cuales 125 son socios del Centro de Veteranos de Malvinas Quilmes.

Durante esta gestión, la intendenta Mayra Mendoza, ha mantenido un contacto permanente con la institución que nuclea a los excombatientes, con los que mantuvo varias reuniones y atendió sus demandas. Entre otras cosas, se destacan el traslado del Taller de Reparación de Mobiliario Escolar de los Veteranos que funcionaba en un galpón en malas condiciones, en República de Francia 55 hacia la Escuela de Enseñanza Técnica N° 6, de Quilmes Oeste y además, les entregó una nueva bandera argentina para la sede de Joaquín V. González 3657.

Colocación de un cartel en el monumento

Previamente, Mayra junto a los Veteranos de Quilmes y funcionarios, en el monumento a los Soldados Quilmeños Caído en Malvinas, en la curva de avenida San Martín y Zapiola, en Bernal, colocaron un cartel que indica la distancia (1.900 kilómetros) que hay desde Quilmes a las Islas Malvinas.