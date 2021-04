Nueva jornada de vacunación en el QAC

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó una nueva jornada de vacunación contra el coronavirus en el centro que funciona en el Estadio Centenario del Quilmes Atlético Club (QAC), ubicado en Vicente López y Andrade, y llamó a los vecinos y las vecinas a redoblar los cuidados ante la escalada de casos.

“En Quilmes ya tenemos 45 mil dosis aplicadas, venimos sosteniendo un ritmo de 2.000 aplicaciones por día en las 11 postas de vacunación que tenemos hasta el momento y que pronto serán 14. Esto nos permite construir un horizonte de esperanza, gracias a la gestión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. Es fundamental que sigamos cuidándonos hasta que estemos todos y todas vacunados”, aseguró la Jefa comunal.



Asimismo, Mayra remarcó que “es un esfuerzo enorme, pero tenemos que ser conscientes de que ya estamos transitando la segunda ola y que de nosotros y nosotras depende no colapsar el sistema sanitario. Hoy estamos entre el 60% y el 70% de camas de cuidados intermedios, de terapias intensivas, que se están utilizando”.

Y destacó: “Tenemos que volver a ser muy cuidadosos para prevenir los contagios: el tapaboca, la distancia, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos, el alcohol en gel, todo lo que venimos escuchando desde el año pasado lo tenemos que seguir poniendo en práctica. Si uno se relaja en los cuidados puede poner en riesgo a un familiar o a un amigo y esto es lo que no nos puede pasar, tenemos que transitar esta segunda ola con más consciencia, más responsabilidad, más compromiso. Nosotros decimos: cuanto más amor, más cuidado, y esto es lo que demanda este momento”.



La Intendenta también se refirió a la importancia de que quienes aún no se hayan inscripto en el plan de vacunación, lo hagan. “Somos 700 mil personas en este Municipio y ya tenemos más de 200 mil inscriptas, pero necesitamos que se sigan inscribiendo, porque la vacuna es optativa, si el Estado Provincial no tiene registro de que la persona quiere vacunarse, no le va a llegar el turno”.



En la jornada, Oscar Alarcón, vecino de Bernal de 75 años, manifestó su alegría luego de recibir la vacuna: “Me avisaron por mail qué día, a qué hora y en qué lugar me tocaba la vacuna. Aparte de eso, hoy a las 8 de la mañana me llamaron por teléfono para recordarme que tenía que venir para la aplicación, así que me parece que es un servicio muy eficiente, porque nosotros que somos personas grandes nos podemos olvidar que tenemos el turno. Estoy muy conforme con la organización y todo el trabajo de la Municipalidad”.



Del recorrido participaron el senador provincial Emmanuel González Santalla; el secretario de Salud del Municipio de Quilmes, doctor Jonatan Konfino; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, doctora Soledad Bustos, y su par de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti.



Testeos rápidos

Al mismo tiempo, en el Parque de la Ciudad, la Cruz Roja Argentina filial Quilmes instaló una posta de testeo rápido para la detección temprana del virus que produce la enfermedad del COVID-19.

“Nos encontramos realizando testeos rápidos para la comunidad de Quilmes. En 12 o 15 minutos las personas se llevan un certificado que dice su positivo o su negativo. De ser positivo asintomático se le dan todas las recomendaciones de cuidado (aislamiento, distancia social, barbijo, lavado de manos, alcohol en gel) y si son positivos muy sintomáticos o con factores de riesgo, articulamos con el Municipio de Quilmes para dar intervención al SAME o al hospital correspondiente”, explicó Roxana Velázquez, coordinadora del área de Salud de la Cruz Roja Argentina filial Quilmes.

Habrá otras cinco jornadas de testeos rápidos en el Parque de la Ciudad: mañana (viernes 2), lunes 12, martes 13, lunes 19 y martes 20. Se atiende por orden de llegada y hay una capacidad máxima de entre 200 y 250 testeos por día.

El secretario de Salud de Quilmes, doctor Jonatan Konfino, acompañó la actividad e indicó que “vemos que hay mucha concurrencia, lo que habla de la situación epidemiológica que estamos atravesando desde hace algunas semanas. Ya estamos en la segunda ola de casos. Mientras avanzamos con el plan de vacunación en las once postas, tenemos que seguir cuidándonos”.