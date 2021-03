Reapertura del Teatro Municipal de Quilmes

CPB Noticias se acercó hasta el Teatro Municipal de la ciudad para conversar con su director, Alejandro Monforte.

– ¿Cómo se viene la apertura del teatro, teniendo en cuenta el contexto de pandemia?

– La apertura del teatro es un hecho cultural muy esperado. Reabrir sus puertas en pandemia equivale a hacerlo con un protocolo estricto, con el cual contamos. Es una responsabilidad social muy grande la que tenemos todos, debemos cuidarnos, así podemos seguir con nuestras puertas abiertas. No hay que olvidar el contexto de pandemia en el que estamos.

– El teatro dispuso su sede para otras funciones municipales, por ejemplo las sesiones del HCD. ¿La idea de reapertura con control surgió de acá?

– Es así, el teatro puso a disposición la sede para otras funciones municipales, como fueron las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Deliberante de Quilmes. Además se hizo la Apertura de sesiones 2021 y otras actividades gubernamentales. El protocolo que utilizamos para estas actividades dentro del teatro fue mejorado y perfeccionado, es muy estricto, el cuidado del vecino y la vecina es primordial para nosotros. El Teatro Municipal cuenta con 540 butacas en total, pero la capacidad será de 130 personas por función, respetando la distancia social entre espectadores; reduciendo la capacidad de la sala a un 30% tal como lo establece el protocolo de espectáculos de Nación.



– ¿Aparte de obras teatrales, proyección de películas y documentales, se puede incluir algo más para las y los quilmeños?

– Si la pandemia nos permite vamos a incorporar el proyecto «Las escuelas al teatro», donde estudiantes de Quilmes van a poder hacer recorridas guiadas dentro del teatro y disfrutar de una función durante los días de semana, por supuesto, con todos los protocolos y burbujas correspondientes. Habrá diferentes temáticas: bullying, inclusión de género, respeto a la diversidad. La idea es que a través del teatro podamos hacer una transformación social en el aprendizaje de los estudiantes.

– ¿Apuntan a traer alguna figura reconocida en el ambiente cultural para este año?

– Tenemos pensado traer algunas figuras del ambiente nacional cultural, figuras reconocidas del ambiente artístico. También tenemos pensado hacer vinculaciones con el teatro de Provincia y Nación, para poder traer aquellas obras que seguramente nunca pasaron por Quilmes o simplemente porque la vecina o el vecino no puede disfrutarlas porque tiene que pagar una entrada o tiene que trasladarse, para que puedan disfrutarlas acá dentro de su Teatro Municipal. La articulación con los diferentes espacios, con una circulación de artistas principalmente independientes de Quilmes y darles el cuidado para que actúen, hará que podamos traer nosotros material de otros lugares y poder llevar nuestro material quilmeño para que hagamos un intercambio cultural teatral y de diversas actividades artísticas.

– Es novedoso los colores que tiene hoy el teatro. ¿Esta intervención que interpela cómo lo interpretás y cómo surgió?

– Realmente creemos que es novedoso, los nuevos colores y la nueva fachada que tiene nuestro Teatro Municipal. Pero no es algo casual. Creemos que es algo importantísimo y de gran necesidad para nuestra ciudad de Quilmes, porque lo que representa la bandera de las diversidades plasmada en la fachada del teatro está representando a cada uno de los vecinos y las vecinas quilmeñas. A las personas heterosexuales, a las personas gays, trans, bisexuales, de cualquier orientación, de cualquier diversidad. Eso es lo que tenemos que entender que no sólo estamos abrazando a la cultura LGBT, sino que estamos abrazando a toda la sociedad, los estamos incluyendo dentro de una igualdad que está plasmada en la fachada del teatro. El teatro es y debe ser un espacio de transformación social, cumple esa función. El teatro tiene que generar cambios en la sociedad, revoluciones para bien, para que una sociedad tenga la cabeza más abierta, para que cada día entienda que todos y todas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Los vecinos y las vecinas necesitan todavía seguir construyendo igualdad , desde el corazón, desde el compañerismo, para entender que todos tenemos los mismos derechos. El teatro de todos colores, como me gusta llamarlo a mí, es un lugar donde todos y todas pueden venir., todes pueden sentirse libres, pueden expresar su arte, donde nadie va a juzgar a nadie y donde va ser un espacio para enseñar a crecer en la diversidad. Somos una ciudad hermosa. Tenemos un montón para dar. El teatro tiene que ser eso, tiene que ser una ventana para un Quilmes inclusivo y, por supuesto, acompañado por el arte del teatro, de la música, del baile, por todo lo que compone este hermoso espacio. Que, vuelvo a aclarar, es para los quilmeños y para las quilmeñas, por eso tenemos que hacerlo propio.

Recordamos que la reserva de entradas se hará durante la semana previa a la función, de lunes a viernes de 9 a 14, en la boletería del teatro. Se podrán reservar hasta 2 entradas por persona o hacer reservas por grupos familiares.