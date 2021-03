Héctor Álvarez, un heroico vecino que salvó a una niña y su padre

Héctor Álvarez fue testigo de un accidente vial, pero además fue quien rescató a los damnificados del incidente. En primera persona el heroico vecino contó a CPB Noticias su experiencia sobre el momento cuando decidió arrojarse al agua y salvar ambas vidas.



Todo comenzó este lunes cerca de las 9 hs, cuando un automóvil Fiat Palio color gris perdió el control sobre el arroyo Las Piedras, en la calle 850 en San Francisco Solano. La caída arrastró a Guillermo Mesa y su hija Yuliana, quienes se sumergían con el vehículo. Las personas del lugar se acercaron y quedaron paralizadas al ver la terrible escena, pero no fue el caso de Héctor, quien reaccionó de inmediato ante la desesperada escena.

Héctor es un policía retirado, actualmente tiene 61 años, y brindó testimonio sobre su accionar de ese día. “Mi hija escucha los gritos de la pequeña niña que decía «¡auxilio!, ¡auxilio!, ¡auxilio!». Entonces mi hija entra corriendo (a casa), me golpea la puerta y dice «¡Pá! Un coche se hunde, se hunde. Hay una niña pidiendo socorro», comentó Héctor Álvarez a CPB Noticias. Y continuó con la explicación: “Salí corriendo y no lo dudé”.

El vecino que estaba en su hogar con su familia, cuenta que estaba por ducharse para irse a realizar trámites en el centro de Quilmes. No obstante, nunca se imaginaba levantarse una mañana con una situación semejante.

Héctor narra en primera persona el momento del rescate. “Cuando llego ya estaba el coche sumergido por la mitad y se ve que del lado del chofer (el auto) tenía el vidrio bajo y del lado de la pequeña la puerta estaba trabada con el vidrio levantado. O sea que las dos cabezas se asomaban por el lado de quien venía manejando”.



Prosiguió Álvarez: “Me acerco al arroyo (Las Piedras) y al ver que el coche se hundía, me tiró al agua; en eso él, el papá, estaba tratando de sacar a la niña. Yo tomo a la niña, la cargo a caballito en el cuello y la saco para el costado”.

El impactante suceso terminó cuando Álvarez, una vez puesta a salvo la pequeña en manos de su esposa, regresa al Fiat casi hundido para rescatar al hombre que intentaba salir por sus propios medios.

Una vez terminada la pesadilla recuerda el valiente vecino que “el papá me decía ¡Muchas gracias!, ¡Muchas gracias!”. Yo lo único que decía era «Gracias Dios por este momento, porque al mirar a la niña miraba a mi nieta, que tiene 8 años y no dejaba de sentir lo que ella vivía, una enorme tristeza. Porque no dejaba de temblar y decir «gracias» por darle un día más de vida.”, añadió el vecino héroe.



Y finalizó: “Es más lindo saber que salvaste una vida, porque si no llegaba a tiempo quizá hubieran quedado abajo del agua los dos. Pero lo maravilloso es que Dios nos permitió actuar a tiempo. Ver la mano de Dios en la salud y en la vida es maravilloso.”