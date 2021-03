Florencio Varela: Protesta de vecinos estafados en ventas inmobiliarias

En la tarde del viernes casi 200 familias de Florencio Varela alertaron haber sido víctimas de un fraude al comprar terrenos a los desarrolladores inmobiliarios «Del Sur Desinm» y «Sandra Aguirre Propiedades».

El método de difusión para adquirir compradores fue a través de la red social Facebook. Efectuado el pago, los vendedores desconocieron todo tipo de trato y perjudicaron a cientos de compradores en miles de pesos.

Una vez concretada la venta apareció un supuesto dueño y como resultado estas familias quedaron en la calle. En torno a la denuncia por la estafa hacía el conjunto vecinal, los damnificados decidieron cortar la Ruta 53 en el distrito varelense.

Si bien la orden de desalojo fue por decisión de un juez, las familias pidieron que no se les aparte de los lotes pagados para construir casas que, en muchos casos, explicaron fue el ahorro de toda la vida. Los señalados como autores materiales de la estafa fueron Sandra Aguirre y Esteban Albornoz.

Una vecina explicó que “hubo una venta grande para un loteo para un barrio cerrado, que nosotros compramos para hacer nuestra casa y hace unos meses nos enteramos que nos estafaron. El predio tenía un dueño y nos mandó desalojar», explicó una vecina damnificada.



Y continuó: «La venta comenzó por Facebook, yo les pedí para ir a verlos, me mostraron el predio y se lo compré. Ahora pedimos que el Estado intervenga para que nos ayude a recuperar estas tierras, si hay que volver a pagarla se hará el esfuerzo y se volverá a pagar. Pero no podemos permitir que nos saquen de ahí, porque más de 17 familias ya viven dentro del predio y en este momento está clausurado, no los dejan entrar».

Por estas horas el reclamo continúa a la espera de poder entablar un diálogo con las autoridades del municipio o con el gobernador Axel Kicillof, a fin de consolidar un reclamo justo y recuperar parte de lo invertido por parte de las familias perjudicadas por las inmobiliarias.