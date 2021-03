Presentación del programa «Quilmes Recicla»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó esta tarde en La Ribera quilmeña la presentación de la propuesta “Quilmes Recicla”, una iniciativa enmarcada dentro del programa “Quilmes Limpio”, cuyo objetivo es reforzar las tareas de limpieza y reciclado mediante un trabajo en conjunto con las recicladoras y recicladores urbanos. En el encuentro estuvo presente el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y líder de la Conferencia de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois.

“Realizamos el lanzamiento del programa Quilmes Recicla, mediante el cual colocaremos contenedores de reciclado en el centro de Quilmes para recibir materiales que los vecinos y vecinas separen en sus hogares. Se trata de un proyecto articulado con recolectores y recolectoras urbanas del MTE que se ocuparán del traslado y reciclado. Esta iniciativa refuerza el trabajo que venimos haciendo en materia ambiental para lograr el Quilmes Limpio que todos y todas queremos”, expresó la Jefa comunal.

De la actividad participaron además la directora nacional de la Economía Popular, María Inés Castillo; la referente de la CTEP en Quilmes, Laura Cibelli; el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; el secretario de Servicios Públicos, Ángel García; el subsecretario de Promoción Ambiental, Alejandro Licen; el subsecretario de Economía Popular, Ezequiel Arauz Pérez, y la concejala Eva Stolzing, entre otros.

Por su parte, Grabois manifestó: “Estamos contentos particularmente porque Quilmes siempre fue un territorio de mucha exclusión, desprecio y discriminación para la gente que labura en el reciclado, y la verdad es que ahora hay una Intendenta joven que se pone la camiseta, tanto la del cuidado del ambiente como la de la inclusión de los trabajadores y las trabajadoras. Veo que hay un buen equipo de trabajo, tanto del Municipio como de la cooperativa y de la Federación de Cartoneros. El Municipio pone una parte, la Federación pone otra, y la verdad es que tenemos mucha expectativa de que este sea un modelo para distritos del Conurbano”.

Mientras que María Inés Caballero, expresó: “Es un momento importante para los trabajadores del reciclado, ya que a partir de ahora les mejorarán sus condiciones laborales. El trabajo que realizan es espectacular. De esta manera, lo que se garantiza es que los materiales reciclabes tengan una disposición final correcta y sumar un valor agregado, que es generar empleo y mejores condiciones para los recuperadores de Quilmes”.

Funcionamiento de Quilmes Recicla

Para el desarrollo de Quilmes Recicla, en primera instancia se colocarán las denominadas “Campanas de Reciclado” en 14 puntos del centro de la ciudad, que funcionarán durante las 24 horas, para que los quilmeños y quilmeñas se acerquen a dejar sus materiales reutilizables.

Las mismas estarán ubicadas en: Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen y Brandsen, Hipólito Yrigoyen y Alberdi, Videla y Moreno, Garibaldi y Moreno, Moreno entre Brandsen y 25 de Mayo, Brown y Rivadavia, Brown y Olavarría, Alvear y Colón, Garibaldi entre Alvear y Mitre, Brandsen y Mitre, Guido y Paz, Rivadavia y Paz, y Alberdi y Paz.

Los elementos que sean depositados en las campanas serán retirados por cooperativas, que trasladarán los materiales reciclables a sus centros de separación y clasificación para luego comercializar el producto obtenido.

Trabajo en conjunto con las recicladoras y los recicladores urbanos

Lautaro Mendoza trabaja como reciclador urbano y comentó que “para nosotros es un avance tremendo. Antes yo salía con un carrito y no me sentía identificado en la calle, ni con los vecinos. Ahora me siento muy feliz porque esto es un verdadero trabajo y podemos llevar el pan a nuestras familias. Estamos muy agradecidos con el Municipio y con Mayra Mendoza”.

Por otra parte, la recicladora Vanesa Gómez contó: “Siento mucho orgullo porque hace cinco años que la estamos peleando. Estoy orgullosa de mis compañeros, del MTE y de que nos reconozcan como cartoneros, que es lo que somos”.

Mientras que Tamara Caballero, promotora ambiental del MTE, explicó: “Nosotras como promotoras estamos haciendo un relevamiento en la zona. Pasamos a contarles a los vecinos cómo se debe realizar la separación en origen. Para nosotros significa mucho sumarnos a esta propuesta porque es una pelea que venimos llevando hace mucho tiempo y hoy es un sueño realizado”.