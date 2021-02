“La música determina mi forma de ser”

Martín es un músico quilmeño que lleva años en el ambiente y con mucho empeño ha logrado tener un lugar de reconocimiento en el público. Con su reciente obra “Sanar”, el cantante se pone en la piel una faceta que representa a la música.

– ¿Cómo fue que te encontraste con la música en tu vida?

– Desde que tengo memoria estoy en contacto con la música, como algo que determina mi forma de ser. En casa siempre sonaba música. No solo de la radio, cosa que también siempre estaba muy presente, sino como algo puntual. Y por suerte desde muy chico, estudiando, empecé con el contacto más activo con la música. Estudiando y haciendo.

– ¿Cuál es el significado que tiene «Sanar»?

– Para empezar es un tema significativo para mí porque es uno de los primeros que hice cuando me largué a tocar solo. Me acompaña hace mucho.Por otro lado, es una letra muy introspectiva. Si bien no decidí hablar de mí, me veo reflejado en el personaje protagonista del tema en varios pasajes.Y hoy significa un quiebre interesante en lo que hago. Un tema de hace mucho que hoy se ve versionado por mi mismo, a través del laburo con otros colores e instrumentos que no venía usando.

– ¿Cómo fueron los comienzos?

– Hace más o menos 15 años arranqué a tocar. En algunas bandas, tocando batería, cantando, en varios estilos. En un momento me sumé a una murga de estilo uruguayo. Eso medio que me “empujó” a tocar solo. Venía de una banda de ska, con 9 integrantes, luego la murga con más de 20. Creo que íntimamente necesitaba algo más directo en la realización. Así que ahí me mandé solo con la viola y luego a sumar a algunos compañeros que me dieron una mano gigante para poder armarme como solista. Parece una contradicción, pero gracias a tantos compañeros que me ayudaron, me pude hacer cierto lugarcito como solista.

– ¿Tenés previsto shows próximamente?

– El próximo 13 de marzo voy a estar en Despertándonos Bar Cultural, de acá de Quilmes. Estoy armando un show semi acústico, con invitados también. Aunque todo bastante limitado en función del contexto de pandemia que estamos pasando.

– ¿Qué músico o banda te inspiró en el camino de la música?

– The Beatles y Silvio, sin dudas, como formantes. Más allá que después haya momentos en que consuma otras cosas. Pero claramente esa mezcla me metió de cabeza en la música. Después aparecen muches artistas durante la vida, que de alguna manera te forman. Es infinito el caudal de artistas que te llegan, no solo desde la música sino de otras disciplinas, es difícil elegir alguno.