En busca de una prótesis ortopédica para Blas

La noticia nos lleva a hablar de una férula para patas caninas delantera, es una prótesis que ayuda a caminar a los perros con una amputación, ya que no pueden apoyarse sobre el suelo. La historia de Blas, un can adoptado de la calle por su dueño Jorge, quien pasó de superar una cirugía de un tumor a la lucha por volver a caminar.



Jorge es el dueño y amigo de Blas, es un vecino que junto a su familia salvaron la vida de su entrañable mascota. Un tumor le fue extirpado en agosto de 2019, su perro tenía un bulto en la pata delantera, que fue en crecimiento hasta requerir una intervención quirúrgica.

En diálogo con CPB Noticias, Jorge comentó que «le cortaron la manito, en donde apoya, y le dejaron el brazo. Es la pata delantera y se le hace difícil caminar a Blas, si fuera la pata de atrás sería otra la situación».

“El tumor le fue creciendo hasta llegar al hueso. En principio el veterinario le iba a cortar una parte y le iba a dejar unas falanges en donde apoyar, al tiempo iba a renguear pero iba a poder caminar. Sin embargo, cuando lo volvió a revisar, el veterinario dijo que el tumor ‘creció más’ y esto le llegó al hueso, entonces había que cortar porque sino seguiría creciendo”, relató el vecino quilmeño sobre la operación de su mascota.

Por el momento no logró conseguir esa patita ortopédica, ya que “suele haber modelos para patitas quebradas pero no cortadas por cirugía”, nos informó el dueño sobre Blas. Jorge quiere que su perrito se vuelva a levantar y jugar como todo can, y se encuentra animado en la búsqueda de la prótesis para su amigo «fiel”.

La familia continúa con la búsqueda de la patita ortopédica o alguna información que ayude a facilitar un modelo provisorio para que Blas vuelva a ser el de antes. Ante cualquier consulta o propuesta comunicarse al 11 6626-1063.