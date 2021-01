Trabajos realizados en la Escuela Secundaria Nº 41 de Quilmes Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó la secundaria Nº 41, ubicada en la calle 390 entre Oliveri y San Luis, una de las once escuelas donde se realizaron tareas de pintura en el marco del programa Potenciar Trabajo.

“Recorrimos la Escuela Pública N° 41 de Quilmes Oeste, institución que fue refaccionada a partir del trabajo que desarrollan los titulares del programa Potenciar Trabajo Quilmes. Nos recibió Nelson, su director junto a referentes sociales y políticos que pusieron en valor once establecimientos educativos en Quilmes.”, indicó Mayra, que estuvo acompañada por el coordinador general de Seguimiento del Programa Potenciar Trabajo, dependiente de la Jefatura de Gabinete local, Ignacio Castro y por el presidente de Kolina provincia de Buenos Aires, Gastón Castagneto.

En el marco de la finalización de las tareas de mejoras, Mayra entregó certificados en reconocimiento al trabajo realizado y felicitó a los y las cooperativistas por “el esfuerzo y el compromiso” y afirmó que “es fundamental que desde el Estado sigamos garantizando derechos y trabajemos por la inclusión social de quienes más lo necesitan”.

Por su parte, la presidenta del Honorable Consejo Escolar de Quilmes, Susana Brardinelli, señaló que “este es el fruto del trabajo articulado a partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo de Nación, que se firma con Provincia y que se concreta, por un lado, a través de los Consejos Escolares y, por otro, con el programa Potenciar Trabajo”. Y ponderó el rol de las cooperativas: “Este es el sentido que tienen, que su trabajo produzca un resultado comunitario”.

En tanto, Nelson Sena, director de la ES Nº 41, también resaltó la labor de los cooperativistas y se mostró agradecido por el trabajo realizado: “La escuela necesitaba pintura y un mantenimiento que no lo estábamos pudiendo hacer, así que esta iniciativa de la cooperativa en articulación con el Consejo fue muy buena. El día que me llamaron para que viniera a abrir la escuela porque llegaba la pintura, me llevé una gran sorpresa al ver que venía un camión con más de veinte latas de pintura y con eso pudieron pintar todo, adentro y afuera. Para nosotros fue una bendición. Y para el barrio también”.

Por último, Alicia Vaca y Mayra Telio, dos de las titulares del Potenciar, coincidieron en señalar que “estamos contentas de ser útiles para la sociedad, de poder colaborar en el arreglo de las escuelas y que los chicos tengan un espacio lindo”.

Participaron de la jornada los referentes de organizaciones políticas y sociales Sebastián Majo, Sergio “Titi” Cardozo y Vicente Pavón; autoridades de la ES Nº 41, y 25 cooperativistas que fueron parte de las jornadas de pintura en los siguientes establecimientos educativos: EES N° 13 (IAPI – Bernal Oeste), Jardín N° 948 (IAPI – Bernal Oeste), Técnica N° 3 (San Francisco Solano), EP N° 36 (Quilmes Oeste) y EES N° 41 (Quilmes Oeste).

Potenciar Trabajo es un programa que busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la capacitación en oficios con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.