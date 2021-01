Mayra Mendoza participó de un zoom con la agrupación Todas Con Cristina

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la principal oradora en un Zoom organizado por la agrupación Todas Con Cristina, en el que desarrolló diversas temáticas, como la pandemia y sus consecuencias; el feminismo; la militancia; la ley IVE, y la importancia de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Acerca de lo que fue este tramo de su gestión, Mayra sostuvo que “la pandemia profundizó las desigualdades generadas por el macrismo y el neoliberalismo. Eso lo vimos en lo que pasó en Villa Azul, con un Estado presente, en Avellaneda y otro ausente en Quilmes. Y allí la militancia feminista fue clave. Mitigamos el brote en Azul y trabajamos para su urbanización. En la semana del 25 de Mayo definimos el aislamiento comunitario y en septiembre firmamos la urbanización. Las mujeres trabajamos del inicio al final. No nos quedamos a mitad de camino. Vamos a urbanizar azul. Tenemos todo financiado: gas, agua, luz. La desigualdad es grande. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto diez veces mayor que Quilmes. Es típico del macrismo, sacarle a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen. Es macrismo explícito”.



“Este año es un aprendizaje. El presidente Alberto Fernández dice que no podremos volver a la normalidad como la conocíamos y que hay que construir es una nueva normalidad. La pandemia terminó agravando el virus anterior, el del macrismo, el del neoliberalismo, como dice Cristina. Y construir una nueva normalidad es posible por el Estado presente”, afirmó. Mayra indicó que “todo el trabajo que se hizo con el Estado solo, sin la militancia, no hubiera sido posible. En Quilmes armamos los COE con la militancia, con las ollas populares y la ayuda. La pandemia no terminó. Tenemos el horizonte de la vacuna, pero falta. Y la militancia tiene un rol clave, poder inscribir a todas las personas que quieran vacunarse, en el plan de vacunación más importante de nuestra historia. Todo momento histórico, por más difícil que sea, se atraviesa con militancia y Estado”.



A la hora de hablar del feminismo, la Intendenta expresó que “nosotras tenemos que salir a hacer. Eva y CFK fueron únicas e irrepetibles. No se quedaron en eso. Ellas sembraron política y somos el producto de eso. Yo siento una gran responsabilidad al respecto. Además de querer transformar Quilmes, quiero un lugar para las mujeres. Es nuestra responsabilidad y obligación. Y el camino es la militancia. Debemos contagiarnos entre nosotras para construir. La postura debe ser activa en todos los ámbitos. Debemos ser mujeres con conciencia de género, no solo perspectiva”.



Otro de los puntos abordados fue la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aseguró: “Todas las conquistas terminan siendo colectivas y en la calle. Más allá de lo que me tocó a mí en su momento desde diputados, quiero felicitar a todas las que hoy estamos acá porque entre todas logramos que el aborto legal sea ley en la Argentina. En un derecho mucho más profundo que la ley en sí. Tiramos abajo una barrera y debemos aprovechar este camino y seguir conquistando. El feminismo popular unido es imparable. Tenemos que tener la ESI en todo el país y que los sectores retrógrados la dejen de postergar. Lo necesitan los niños, niñas y adolescentes.

Y agregó: “No hay que caer en pantanos y hay que ser inteligente y tener una mirada política y peronista. Antes de pedir separación de la Iglesia del Estado, debemos darnos una discusión de por qué el Estado debe separarse de las corporaciones (económicas, mediáticas) que lo condicionan. Debemos tener un debate serio por este tema. Y no caer en falsas dicotomías que plantea la derecha”.

“Los gobiernos de Néstor, de Cristina y hoy el de Alberto nos permiten garantizar y ampliar derechos. Son gobiernos inclusivos. Con Néstor llegó el matrimonio igualitario, con CFK, la AUH y con Alberto, el aborto. Como diceCristina, ‘no hay nadie que incomode más al poder en la Argentina como el peronismo’. El peronismo será feminista o no será por lo que representa. Hoy somos 6 intendentas, pero a futuro seremos muchas. Quiero, anhelo y trabajo con la intención de que otras se contagien”.

En tanto, cuando se refirió a lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, Mayra aseveró: “no tengo adjetivo para ponerle. Es faro, es líder, es conducción y le debemos una profunda lealtad como pueblo. Lo que hizo con este país es para tenerle un reconocimiento eterno. Su pelea empezó en 2017, contra todos lo que le jugaron en contra al proyecto, ella le dio pelea al neoliberalismo, aun con los medios en contra. Con Néstor y CFK el pueblo tuvo dignidad y por eso ahora nos acompañaron como nos acompañaron”.

Mayra añadió: “Decían que Vidal estaba para 8 años, que Macri para 12… y peleamos y se fueron. No hay que ser cobarde. CFK lo leyó y salió a dar pelea a los poderosos y a tratar de interrumpir el neoliberalismo de Macri que tanto daño hizo. Empezó en 2017 y luego con la jugada maestra de elegir a Alberto y ella simplemente, acompañarlo. Sacó 2 o 3 cartas. Siempre con la justa: la Justicia, funcionarios que no funcionan; y el que no sabe sus limitaciones, que se busque otro laburo. Lo dijo para todos y me incluyo. Habló para todos nosotros. Cristina es una estadista. El cuadro político más importante de los últimos tiempos. Debemos rendirle nuestra lealtad”.

Para concluir, la Jefa comunal manifestó: “Cuando el macrismo destruyó la economía, con el feminismo militamos el aporte extraordinario. Ahora hay que militar una justicia libre, que no sea herramienta de los sectores de poder en la Argentina. Máximo les dijo a todos muy clarito. Ustedes no se resisten a nada. Son el poder. Nosotros somos los que resistimos. Hace falta una reforma judicial y una justicia competente”.