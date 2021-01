ENTREVISTA| Melina Vinuesa, directora del CIC 2 de abril

Melina Vinuesa es Licenciada en Trabajo Social y trabaja en el sector de salud desde hace 3 años. En diálogo con CPB Noticias, la actual Directora del Centro Integral Comunitario (CIC) 2 de Abril brindó testimonio de su experiencia con la vacuna Sputnik V. Actualmente su rol atraviesa la etapa de concientización en la vacunación en el distrito de Quilmes y la importancia en los cuidados preventivos.



– ¿Cuál es tu rol en esta campaña de vacunación y cómo viviste la primera dosis como personal esencial?

– Desde abril del año pasado (2020) me estoy desempeñando en el CIC 2 de Abril. Lo que estamos haciendo con la campaña de vacunación es promover y facilitar la inscripción en la página de provincia de Buenos Aires. En los próximos días se van a armar operativos territoriales para promover esa inscripción en la vacunación y, también, se van a armar algunos dispositivos por barrio. Con respecto a cómo viví la primera dosis te cuento que sinceramente fue muy emocionante. Es un momento que todos los que nos desarrollamos como personal esencial durante la pandemia, en el área de salud, esperamos con anhelo y mucha ilusión. Y haberlo concretado fue muy fuerte. Me emocionó la organización del Hospital de Solano (Eduardo Oller), en un operativo mancomunado entre el Municipio (Quilmes) y el Ministerio de Salud la provincia (Buenos Aires). Hay recibimiento y cuidado de los pacientes y a cada personal de salud que se acerca para aplicarse la vacuna; primero ingresás al hospital, te hacen preguntas para saber si tuviste síntomas de Covid-19 o no, presentás la documentación pertinente de personal esencial y luego esperar a que se junten 5 personas para aplicar la vacuna, ya que el frasquito tiene una unidosis que se divide en cinco. Hay que esperar que ese contenido se disuelva y una vez que está líquido te pueden aplicar la vacuna.

– ¿Alrededor de cuántos son los vacunados en Solano en esta primera etapa?

– En Solano los vacunados son, hasta el día de hoy (léase la semana pasada), 800 vacunados y la campaña continuará en todo el distrito de Quilmes. Calculamos que al cierre de esta semana vamos a llegar a los mil vacunados en el Hospital de Solano.