El comedor Milagros del Monte «festejó» sus 25 años

La intendenta Mayra Mendoza estuvo este viernes en el Comedor «Milagro del Monte» (Cevallos y Saavedra, Quilmes), asociación civil del barrio El Monte que hoy festejó sus 25 años y donde el Municipio desplegó un operativo de vacunación del Calendario Nacional, junto a los servicios de ANSES y PAMI.

“Estamos en un operativo de vacunación del Municipio de Quilmes, ANSES y PAMI en el comedor Milagro del Monte junto a María, vecina encargada de este espacio que hoy cumple 25 años en el barrio”, dijo Mayra quien estuvo acompañada por María Cañete, fundadora del comedor; Hernán Maltez, jefe de la UDAI de ANSES de Bernal y Florencia Di Tullio, secretaria de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes.

Y sostuvo “Quiero felicitarlos a todos y todas por la tarea solidaria que hacen. Es un orgullo contar con una institución tan comprometida con el trabajo social para ayudar a quienes más lo necesitan. Desde el Estado nacional, provincial y municipal estamos articulando con estos espacios para acercar las políticas públicas a cada uno de los barrios de la ciudad y territorializar los distintos programas sociales para llegar a más vecinos y vecinas”.

María Cañete agradeció especialmente la visita de Mayra: “es la madrina de mi comedor, yo estoy feliz que la gente está contenta por todo lo que hice y seguiremos trabajando como siempre para el barrio”, aseguró.

La fundadora de “Milagro del Monte” contó que el comedor ofrece comida y contención a alrededor de 500 niños y niñas: “Hace 25 años, un 20 de noviembre empecé este comedor con mucho sacrificio. Me cuesta un montón porque cuando vivía mi marido él era todo conmigo y cuando hace 5 años falleció me costó un poco, con todos esos problemas me operé del corazón, pero estoy firme para seguir con todo lo que a mí me gusta hacer”.

Por su parte, la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, detalló la jornada: “Hoy se cumplen 25 años del comedor “Milagro del Monte”, su referente es María Cañete, 25 años de militancia social, María es una referenta del barrio y de Quilmes, muy reconocida por su trayectoria, siempre al servicio de sus vecinos y vecinas ella ha sido uno de los primeros Puntos Solidarios de la ciudad, y estamos haciendo un operativo de ANSES que está asesorando a las personas y brindando información”.

Sobre la atención de ANSES, Hernán Maltez de la UDAI de Bernal, indicó que son actividades de apoyo en territorio donde se ofrece información sobre Asignación Universal, Familiar, de Beneficiarios y también el apoyo de PAMI.