Fracasó la convocatoria de ex funcionarios y concejales de Juntos por el Cambio

En una muestra más de lo que puede ser la miserabilidad de la política, hoy algunas esquinas de Quilmes amanecieron con unos pasacalles que rezaban “No a la cárcel en Quilmes”, firmada por una falsa agrupación «vecinos en lucha».

En videos e imágenes que circulan se vieron presentes en la marcha ex funcionarios y concejales de Juntos por el Cambio, vecinos apartidarios muy pocos y mucho menos de la Ribera de Quilmes. Entre ellos se mostraron el concejal Galetto, la concejal Coldani (madrastra del ex intendente macrista Molina), el diputado provincial Sánchez Sterli, el ex intendente radical Geronés, hasta ex candidatos a concejales, entre otros.

Además expresan falsedad respecto al tema de la «cárcel» y por ende, generando odio entre la población quilmeña. En la ciudad no se va a construir ninguna cárcel, sino una alcaidia. La construcción de una alcaidía en el distrito solucionará el hacinamiento y la capacidad que tienen las comisarías de detención. Además buscará darle mayor seguridad a la ciudad. La idea es contar con los efectivos policiales bonaerenses que hoy están cuidando a esos detenidos en las comisarías, para que puedan estar circulando y patrullando la calle.

Las versiones malintencionadas son varias respecto al tema. Sin embargo, hay mucho desconocimiento. Es hora de distinguir entre una cárcel y una alcaldía. De lo contrario, el objetivo tiene una clara connotación.

Demás está decir que la convocatoria fue menor, los pocos manifestantes se fueron a los 20 minutos de iniciada la marcha. “Ya no saben ni para qué se juntan”, aseguró uno de los comerciantes de la zona céntrica.