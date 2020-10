La construcción de una alcaldía traerá mayor seguridad a Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, habló en el programa “Seguro pero tarde” por FM Sur 88.9 y se refirió al proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denominado “Plan de Infraestructura Penitenciario”, con el cual además se expropiarán terrenos en distintos espacios de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de establecimientos penitenciarios, y uno de ellos será una alcaidía en la Ribera de Quilmes.

“La pandemia vino a visibilizar muchas cuestiones, una de ellas es el hacinamiento que viven los detenidos en las comisarías, que es algo que el Estado debe encargarse”, explicó la Jefa comunal.

“Hay organismos internacionales que nos obligan, y que en algunos casos el Estado argentino, no en este momento pero sí hace tiempo, ha tenido llamados de atención por esta situación. En conjunto a la Provincia de Buenos Aires, porque este no es un tema que lo definimos solos, sino que forma parte de un plan de mejoramiento estratégico del Sistema Penitenciario Bonaerense del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y la construcción de distintas alcaidías en la Provincia para terminar con esta situación de hacinamiento que viven algunos detenidos en las comisarías”, prosiguió Mayra.

A su vez, agregó: “Este es un tema que debemos trabajar para solucionar. La construcción de una alcaidía en el distrito no es solamente que va a solucionar el hacinamiento y la capacidad que tienen las comisarías de detención, sino que va a dar mayor seguridad a la zona. Vamos a poder contar con los policías bonaerenses que hoy están cuidando a esos detenidos en las comisarías, para que puedan estar circulando, patrullando o teniendo presencia en la calle. El policía bonaerense no está para cuidar a los detenidos, eso lo tiene que hacer el sistema penitenciario de la Provincia, y es lo que van a hacer en la alcaidía”.

En relación a diversas versiones malintencionadas que circulan con respecto al tema, la Mandataria local remarcó: “Hay muchas razones por las cuales hay que poder conocer, comprender y también apoyar, porque es bueno para el distrito. No hay que confundir, yo realmente creo que, comenzando por quienes tienen responsabilidades como los legisladores provinciales, que no podían distinguir entre una cárcel y una alcaidía, o tenían mala intención y no lo querían hacer”.

En la misma sintonía, la Intendenta subrayó que “no va a haber más detenidos con esto. Vamos a tener los mismos detenidos que tiene Quilmes en las condiciones que tienen que tener. Va ayudar a que el barrio de La Ribera, que este proyecto no es sobre el río y no afecta lo turístico, sino que están dispuestas dos hectáreas al lado de la autopista en similar a lo que en el 2011 se inauguró en Avellaneda. Hay quienes ponen palos en la rueda y no quieren que le vaya bien al distrito. Que no quieren garantizar derechos también a esas personas que están detenidas.”

Con respecto al proyecto, que ayer fue presentado de forma virtual por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak a los diputados de la Provincia de Buenos Aires, Mayra detalló que “recién se está trabajando en la expropiación de esas tierras, es un proyecto de ley de la Provincia de Buenos Aires. El lunes de esta semana, funcionarios provinciales del Ministerio de Justicia nos presentaron el proyecto de obra en Quilmes, y calcularon que estará un año”.

Por otro lado, Mayra Mendoza resaltó que la realización de esta obra generará distintos puestos de trabajo: “El Sistema Penitenciario va a tener que contratar por lo menos 200 personas para el funcionamiento de la alcaidía, y otro tanto para la obra. Realmente yo quiero que todos los vecinos, toda la ciudadanía sepan que esto es bueno para todos, no va a modificar el número de detenidos. Son las mismas personas para estar en un lugar mejor, para seguridad”.