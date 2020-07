Continúan los estudios de seroprevalencia en los barrios populares de Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que desde hoy y hasta el miércoles se llevará adelante en Villa Itatí, un operativo epidemiológico para analizar la seroprevalencia de COVID en el barrio. Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares de Laboratorio, que tiene como objetivo identificar el proporción de personas del barrio que tuvieron contacto con el virus. Días atrás, esta acción se realizó con buenos resultados en Villa Azul.

“Se trata de una estrategia de vigilancia epidemiológica complementaria al hisopado y detección por técnica de PCR que nos permitirá conocer qué porcentaje de la población desarrollo anticuerpos contra el COVID”, detalló el secretario de Salud de la Municipalidad de Quilmes, doctor Jonatan Konfino. Los objetivos son conocer la circulación de COVID-19 en el barrio e identificar a potenciales donantes de plasma para el tratamiento de personas con cuadros graves.

En este caso, durante estos tres días, se van a evaluar a 352 personas de Villa Itatí, que serán tomadas al azar, en los que se denomina un muestreo representativo. A ellos se les tomará una muestra de sangre (una gota que se extrae de un dedo). Así, lo que surja del testeo de estas 352 personas va a dar una conclusión de lo que pasa en todo el barrio.

El mismo estudio se realizó el 15 y 16 de julio en Villa Azul, luego de la mitigación de un brote de COVID con 396 casos en total desde el 22 de mayo. El estudio se realizó a 285 personas de Azul y evidencio que el 15% de la población desarrollo inmunoglobulinas G (IgG – defensas contra el COVID), lo que en los parámetros sanitarios, es un resultado exitoso teniendo en cuenta que se logró frenar los contagios y esto evidencia que solo el 15% de la población tomó contacto con el virus.

“Esta prevalencia baja de contacto del COVID con la población de Azul refuerza la valoración y el éxito en la mitigación del brote que evito que el virus tome contacto con todo el barrio y pueda generar mayores contagios y complicaciones, en contraste con la prevalencia de IgG mayor al 50% que se observó en el Barrio 31 de CABA”, analizó Konfino, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Atención Primaria local, Soledad Bustos; la directora de Epidemiología, Gabriel L’Arco, y la directora provincial de Epidemiologia, Promoción y Prevención de Salud, Andrea Jait.

Detalles del operativo en Villa Itatí

-El tamaño de la muestra: 352 personas de 352 hogares.

-El barrio comprende tiene 3 fracciones censales.

-Fracción 13: (A) 170 viviendas.

-Fracción 14: (B) 107 viviendas.

-Fracción 15: (C) 75 viviendas.

-El primer día se aborda la Zona B (fracción 14). Si alcanza el tiempo, se sigue con la Zona C (fracción 15). El segundo día se aborda la Zona A (fracción 13).

Se arman 4 equipos:

-Cada uno de los 4 equipos está constituido por:

a. Una epidemióloga del MS o epidemióloga o referente del municipio que se ocupa de señalar los hogares incluidos en la muestra y de garantizar que se respete el muestreo establecido.

b. Un grupo de promotoras/es de la salud que se ocupan de explicar a las vecinas y vecinos en qué consiste el estudio.

c. Un grupo de extraccionistas que se ocupan de obtener las muestras.

-Tanto en la zona A como B se selecciona 1 hogar cada 12. En la zona C se selecciona 1 hogar cada 9.

-El recorrido comienza por el punto angular ubicado en dirección norte y oeste. Y sigue en dirección de las agujas del reloj.

-La primera vivienda es aquella donde hay personas de 18 años o más.

-Las personas deben ser mayores de 18 años y no presentar síntomas.

-La participación es voluntaria.

-Si se invita a participar a una persona de un hogar y no acepta, se sigue por la casa inmediata.

-Si en un hogar hay más de 1 persona mayor de 18 años se sortea.

-Si un hogar hay más de 1 persona mayor de 18 años que quiera participar se acepta pero se aclara esa situación.

-A las vecinas y vecinos que participen de este estudio les informamos que sus resultados estarán disponibles a partir del próximo jueves 30 de julio en el Centro de Salud del barrio.

Quilmes, un municipio con números favorables

El Municipio de Quilmes sigue siendo el distrito que más cantidad de testeos para detectar posibles casos de coronavirus ha hecho a nivel provincial durante el período que lleva la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID 19. Al día de la fecha, se llevan hisopadas 17.637 personas.

En tanto, hubo 7.187 casos confirmados, de los cuales, lamentablemente han fallecido 94, lo marca una tasa de letalidad de 1,31%, menor que el promedio de la Provincia de Buenos Aires (1,61%), CABA (1,76%) y la Argentina (1,8%). A su vez, 3.349 pacientes se recuperaron de la enfermedad.

Gracias a las acciones de prevención y búsqueda activa de personas con síntomas sospechosos de coronavirus que se efectúan con los operativos DETeCTAr (programa nacional y provincial) + Cuidarnos (iniciativa municipal), se ha logrado una detección temprana de los casos, por lo que se ha evitado que muchos de los pacientes eviten llegar con la enfermedad en un estado avanzado, no siendo así necesaria su internación en camas de terapia intensiva y a la vez reduciendo significativamente la mortalidad.

Se trata de un trabajo mancomunado entre el Municipio y la comunidad a quienes se los convoca a colaborar en el marco de comités operativos barriales de emergencia que se van conformando principalmente en barrios populares. Al día de hoy entre el Cuidarnos y el DETeCTAr se han relevado más de 350.000 personas y 90.000 hogares.

Además, en Quilmes el abordaje comunitario es uno de los ejes de la respuesta frente a la pandemia al mismo tiempo de ir fortaleciendo el sistema de salud para dar respuesta a los casos que se identifican: en 7 meses hemos duplicado la infraestructura sanitaria.